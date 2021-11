Lazio-Salernitana, la conferenza stampa di Colantuono Le parole del tecnico dei campani

La conferenza stampa di Stefano Colantuono in vista di Lazio-Salernitana



Ribery stamattina si è allenato con il gruppo, ha avuto una settimana molto particolare ma siamo molto fiducioso.

Lassana Coulibaly è guarito ma è fermo da trenta giorni. Già averlo riportato in gruppo però è un motivo di sollievo.

Per noi è una partita importante, abbiamo necessità di fare punti. Dobbiamo restare attaccati ad un certo tipo di classifica. Sulla carta sono partite proibitive ma il derby con il Napoli deve servire da lezione. Alcune partite possiamo giocarcele se le prepariamo bene.

In queste partite quello che ti capita devi sfruttarlo. Dovremo essere bravi a non trascurare i dettagli.

Io credo che queste dinamiche possano aver provocato problemi in fase di costruzione della squadra, non credo adesso.

Mi auguro fortemente di recuperare Ribery, sarebbe scomodo dover cambiare. C'è ancora domani per verificare eventuali situazioni alternative. Magari si potrebbe pensare in vista della sosta. Sinceramente sono molto fiducioso sulla possibilità di impiegarlo dall'inizio. Poi strada facendo bisognerà trovare soluzioni per sostituirlo, magari anche a partita in corso.

Ho parlato con Belec come ho parlato con tutti gli altri. È un ragazzo molto equilibrato, ha condiviso alcune cose che ci siamo detti ed è molto sereno.

Bonazzoli è un attaccante ma non avendo un giocatore a centrocampo che può cucire il gioco, dobbiamo farlo venti metri più avanti. Ma non è detto che il 4-3-2-1 non possa diventare 4-3-1-2 a partita in corso.

Sono contento per Akpa Akpro, è un giocatore che aveva qualche acciacco ma si vedeva che aveva talento. Mi fa piacere sia riuscito a far strada.

Zortea è un ragazzo che mi sta dando garanzie, non è un terzino ma si sta disimpegnando bene in quel ruolo.

Simy? Deve solo ritrovare fiducia e condizione. Può bastare una scintilla per ritrovare Io smalto dei giorni migliori. Non ha fatto ritiro e questo sta pesando. Siamo fiduciosi di poterlo ritrovare al meglio.