Lazio-Salernitana, i convocati di Colantuono per il match dell'Olimpico Si rivedono Lassana Coulibaly e Bogdan

Rispetto al derby disputato contro il Napoli, la Salernitana recupera due pedine dall'infermeria: Lassana Coulibaly e Bogdan sono tornati tra i convocati. Non c'è, invece, Aya che resta a casa per scelta tecnica. Stringono i denti Ribery e Gondo che in settimana avevano accusato qualche acciacco. Il francese, salvo imprevisti, partirà regolarmente dal 1' e si posizionerà alle spalle della coppia formata da Bonazzoli e Simy. Ancora ai box Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, per i quali servirà ancora un po' di tempo, mentre dovrebbe rientrare per la sfida con la Sampdoria il centrocampista Leonardo Capezzi.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Lazio e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, De Matteis.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.