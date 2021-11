Lazio-Salernitana, i granata tentano il blitz in casa di Lotito Le probabili formazioni del match dell'Olimpico (ore 18)

Non è un derby territoriale ma Lazio-Salernitana in programma questa sera (ore 18) allo stadio Olimpico è comunque una sfida dal sapore particolare. Le due società, infatti, nell'ultimo decennio sono state accomunate dalla multi-proprietà di Claudio Lotito, imprenditore che con la promozione in serie A della Salernitana è stato costretto a rinunciare ai granata. La cessione, dopo la stipula del trust, dovrà essere formalizzata entro il 31 dicembre. Ma oggi i riflettori saranno interamente puntati sul rettangolo verde. Il successo dello Spezia ed il pari del Genoa complicano la situazione di classifica dei granata che, prima della sosta, dovrà provare a fare punti per restare agganciata al treno salvezza. Un concetto ribadito anche da Stefano Colantuono che, alla vigilia, ha chiesto massima applicazione ai suoi calciatori.

Il tecnico dei granata andrà avanti con il 4-3-1-2: Ribery stringerà i denti e si posizionerà alle spalle di Bonazzoli e Simy. Davanti a Belec confermato il quartetto composto da Zortea, Gyomber, Strandberg e Ranieri che nelle ultime due giornate ha dimostrato di avere una buona intesa. A loro spetterà il compito di fermare il tridente biancoceleste guidato da Immobile che farà reparto con Pedro e Felipe Anderson. Uomini contati a centrocampo: Di Tacchio sarà il perno centrale con Schiavone ed Obi ai suoi fianchi. Soltanto panchina per Lassana Coulibaly che è guarito dall'infortunio ma non ha i novanta minuti nelle gambe. A spingere la Salernitana ci saranno circa 6mila tifosi: ai 5100 che hanno acquistato il biglietto del settore ospiti, se ne aggiungeranno tanti altri che seguiranno il match in altri settori dell'Olimpico.

LAZIO-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Romero, Zaccagni, Radu, Moro, Basic, Muriqi. Allenatore: Sarri.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Bonazzoli, Simy. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Veseli, Djuric, Gondo, L. Coulibaly, Kechrida, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Rapuano di Rimini