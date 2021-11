Lazio-Salernitana 3-0, tracollo granata all'Olimpico Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Olimpico

La diretta testuale di Lazio-Salernitana

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe (28' st Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (32' st Basic), Cataldi (32' st Leiva), Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson (41' st Zaccagni). A disposizione: Strakosha, Adamonis, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Radu, Moro, Muriqi. Allenatore: Sarri.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea (34' st Veseli), Gyombér, Strandberg, Ranieri; Obi (18' st L. Coulibaly), Di Tacchio, Schiavone (34' st Kechrida); Ribéry; Bonazzoli (18' st Gondo), Simy (1' st Djuric). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI: 31' pt Immobile (L), 36' pt Pedro (L), 24' st Luiz Alberto (L)

NOTE. Ammoniti: Gyomber (S), Cataldi (L), Obi (S). Angoli: 5-1. Recupero: 0' pt - 0' st

45' - Triplice fischio: la Lazio batte 3-0 la Salernitana.

44' - Anche la Lazio centra il legno: Immobile tenta il piazzato che si stampa sul legno alla sinistra di Belec.

41' - Cambio nella Lazio: esce Felipe Anderson, entra Zaccagni.

34' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Zortea e Schiavone, entrano Veseli e Kechrida.

28' - Cambio nella Lazio: esce Luiz Felipe, entra Patric.

24' - GOL LAZIO - Apertura di Milinkovic Savic per Luiz Alberto che controlla in area e di precisione trova l'angolino. Tris biancoceleste.

22' - Lazio vicinissima al tris: Pedro serve al centro l'accorrente Felipe Anderson che da ottima posizione spara alto.

21' - Azione personale di Ribery che entra in area e calcia, la palla si stampa sul palo. Sfortunata la Salernitana in questa ripresa.

20' - Cross dalla destra di Zortea, girata a volo del neo entrato Gondo che finisce alto sulla traversa.

9' - Ammonito Obi.

2' - Salernitana subito vicinissima al gol: cross dalla sinistra di Ribery, colpo di testa di Djuric che c'entra l'incrocio dei pali.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Simy, entra Djuric.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo con la Lazio avanti 2-0 sulla Salernitana.

43' - Punizione di Milinkovic-Savic che esce di poco alla destra di Belec. L'uno-due della Lazio sembra aver dato il colpo di grazia alla Salernitana.

36' - GOL LAZIO - Erroraccio della Salernitana in fase difensiva: Gyomber regala palla a Pedro che entra in area di rigore e trafigge Belec.

31' - GOL LAZIO - Cross dalla destra di Milinkovic Savic, Pedro spizza di testa per Immobile che di testa batte Belec.

23' - Ci prova Milinkovic-Savic dalla distanza, Belec si distende e devia a a lato.

16' - Lazio vicina al vantaggio con Immobile, Gyomber s'immola e riesce ancora una volta a deviare in calcio d'angolo la conclusione a botta sicura dell'attaccante biancoceleste.

15' - Sponda di Immobile per Luis Alberto che calcia dal limite: Belec blocca.

11' - Lazio pericolosissima: Milinkovic appoggia per Immobile che dalla sinistra prova a servire Pedro, Gyomber s'immola e salva in spaccata deviando in angolo.

10' - Ammonito Cataldi.

9' - Ci prova Cataldi su punizione, la palla s'infrange sull'esterno della rete.

8' - Ammonito Gyomber

7' - Salernitana pericolosa: cross dalla sinistra di Ranieri, Reina anticipa con il pugno Simy che poi non riesce a riprendere la sfera sull'uscita del portiere.

1' - La Lazio gioca il primo pallone del match

Squadre in campo: manca poco per il fischio d'inizio di Lazio-Salernitana.

IL PRE-GARA. Poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Lazio-Salernitana. Confermate le anticipazioni della vigilia per i granata: Colantuono si affida al 4-3-1-2 con Ribery dietro Simy e Bonazzoli. A centrocampo scelte obbligate: Di Tacchio perno centrale, Schiavone e Obi ai suoi fianchi. Davanti a Belec il quartetto composto da Zortea, Gyomber, Strandberg e Ranieri.

Nel settore ospiti già 2mila tifosi provenienti da Salerno.

