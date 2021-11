Bolgia granata all'Olimpico, in 6mila cantano contro Lotito L'ex co-patron nel mirino dei tifosi granata

Un boato proveniente dal settore ospiti ha salutato l'ingresso in campo della Salernitana per il riscaldamento pre-gara. Sono circa 6mila i tifosi granata che hanno seguito il cavalluccio marino all'Olimpico. In attesa del fischio d'inizio non sono mancati i cori contro l'ex co-patron Claudio Lotito, da anni nel mirino del tifo granata nonostante la promozione in serie A. L'arrivo dei sostenitori della Salernitana è avvenuto in maniera abbastanza tranquilla.

Purtroppo nel pre-gara, lontano dallo stadio Olimpico, si è registrato anche un momento di tensione: un gruppo di tifosi granata è stato accerchiato da una decina di rivali biancocelesti ed è stato aggredito. Due sostenitori sono stati feriti con armi da taglio e medicati in ospedale mentre un altro sostenitore ha riportato escoriazioni. Un episodio che è al vaglio delle forze dell'ordine.

Problemi anche per i tifosi che hanno viaggiato a bordo degli oltre 25 bus organizzati a Salerno: a una quindicina di chilometri da Roma sono stati fermati per motivi di sicurezza e hanno potuto raggiungere l'Olimpico soltanto a partita iniziata, facendo saltare anche la scenografia che era stata organizzata dalla tifoseria granata.