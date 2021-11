Tifosi salernitani accoltellati a Roma, prosegue la caccia ai violenti Indagini in corso da parte della Digos capitolina

Proseguono le indagini della Questura di Roma per risalire ai protagonisti dell'aggressione ai danni dei tifosi granata avvenuta ieri prima del match tra Lazio e Salernitana. Gli agenti della Digos stanno valutando la posizione di un gruppo di pseudo tifosi biancocelesti che, nei pressi dell'Olimpico, si è scagliato contro i salernitani. Il bilancio complessivo degli scontri è di tre tifosi accoltellati e di diversi contusi. Per alcuni si sono rese necessarie anche le cure ospedaliere anche se, fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. I disordini si sono verificati in due momenti diversi: la prima fase nei pressi dello stadio, la seconda in prossimità del Ponte della Musica. Gli investigatori, anche attraverso i numeri di targa, sono riusciti a risalire ai violenti che potrebbero avere le ore contate. Tra di loro, secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche un tifoso soggetto a Daspo. In contemporanea, però, sono in corso accertamenti anche per individuare i tifosi che hanno lanciato diversi petardi dal settore ospiti dello stadio Olimpico, sfiorando gli steward che erano a bordo campo.