Salernitana, sosta benedetta: Colantuono ritrova pedine importanti Da mercoledì partirà la preparazione in vista della Sampdoria

La sosta del campionato, probabilmente, arriva al momento giusto per la Salernitana che dopo il ko subito in casa della Lazio ha visto peggiorare di molto la sua posizione di classifica. Anche Stefano Colantuono, dopo il match dell'Olimpico, ha benedetto lo stop del torneo che consentirà ai granata di ricaricare le batterie e preparare al meglio il doppio scontro diretto contro Sampdoria e Cagliari. Le uniche buone notizie raccolte nella Capitale sono legate al recupero di Lassana Coulibaly e Veseli: il primo è tornato in campo dopo un mese, il secondo, tra problemi fisici e Covid, ha potuto esordire soltanto domenica. Dall'infermeria, inoltre, è in uscita Capezzi che dovrebbe essere pronto per la prossima sfida. I tre calciatori avranno due settimane di tempo per migliorare la loro condizione atletica e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato.

Contro la Sampdoria, tra l'altro, Colantuono ritroverà anche Kastanos, assente nella Capitale per squalifica. Forze fresche che consentiranno al tecnico del cavalluccio marino di avere diverse alternative in più a centrocampo, reparto che nelle ultime uscite aveva fatto registrare numerose defezioni.