Salernitana, petardi e fumogeni all'Olimpico: multa da 10mila euro Uno era esploso in prossimità di uno steward

Sugli spalti dell'Olimpico domenica sera i 6mila tifosi della Salernitana avevano impressionato per calore e passione. Ma nell'arco dei novanta minuti c'è stata anche qualche intemperanza di troppo che non è passata inosservata al giudice sportivo. La società granata, infatti, è stata punita con una maxi-multa da 10mila euro per il lancio di fumogeni e petardi sul terreno di gioco, uno dei quali è esploso in prossimità di uno steward.