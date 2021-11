Salernitana, parte la vendita libera per i mini abbonamenti In prelazione sono stati acquistati 1100 voucher

È partita oggi la vendita libera dei mini abbonamenti per assistere alle partite casalinghe della Salernitana contro Sampdoria, Juventus ed Inter. Tre incontri che chiuderanno il girone d'andata all'Arechi e che potrebbero risultare già decisivi in chiave salvezza. La prima fase, riservata soltanto ai vecchi abbonati e ai possessori di Tessera del Tifoso, ha fatto registrare 1100 abbonamenti venduti. Probabile che da oggi il ritmo degli acquisti diventerà molto più sostenuto: i voucher potranno essere acquistati esclusivamente nei punti vendita abilitati VivaTicket, mentre non sarà possibile acquistarli online. La vendita terminerà alle 23.59 del 15 novembre.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: intero € 264 + € 6,00 - ridotto € 155 + € 5,00

Tribuna Verde Sud/Nord: intero € 175 + € 5,00 € - ridotto 105 + € 5,00

Tribuna Azzurra intero € 145 + € 5,00 - ridotto € 83 + € 4,00

Distinti intero € 120 + € 5,00 - ridotto € 68 + € 3,00

Curva Sud € 95 + € 4,00

Il mini abbonamento sarà stampato su biglietto tradizionale e non smaterializzato per cui non c’è nessuna possibilità di ristamparlo. In caso di smarrimento, danneggiamento o furto non sarà possibile quindi stampare nuovamente l’abbonamento.