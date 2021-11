Salernitana, ripresa al Mary Rosy: Capezzi a parte, fisioterapia per due Oggi e domani i granata effettueranno doppia seduta di allenamento

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, la Salernitana è tornata in campo per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria, in programma alla ripresa del campionato.

Il tecnico Stefano Colantuono ha approfittato della sosta per lavorare, oltre che sulla fase tattica, anche su quella atletica. Non a caso già oggi i granata hanno effettuato una doppia seduta di lavoro sul prato del centro sportivo Mary Rosy. In mattinata i calciatori hanno effettuato un lavoro di ripristino atletico in palestra seguito da un lavoro aerobico rigenerativo sul campo. Nel pomeriggio, invece, i granata hanno aperto la seconda seduta quotidiana con un lavoro per la mobilità articolare. L’allenamento è terminato con una partita nove contro nove.

La sosta dovrebbe agevolare il rientro in gruppo di Leonardo Capezzi: il centrocampista ha svolto un lavoro atletico specifico ma nei prossimi giorni potrebbe iniziare a lavorare con il resto della squadra. Più lunghi, invece, i tempi di recupero per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri che si sono sottoposti ad una nuova seduta di fisioterapia.

Doppia la Salernitana effettuerà una nuova doppia seduta, la prima delle quali è fissata per le 10.30.