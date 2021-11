Salernitana, gestione per Ribery: le ultime dal Mary Rosy Lavoro atletico specifico per il francese. Conferme nel percorso di recupero per altre pedine

Doppia seduta per il secondo giorno consecutivo e sarà così anche domani con il ritorno al "Mary Rosy" a partire dalle 10.30. In mattinata, i granata hanno sviluppato un lavoro in palestra seguito da esercizi di potenziamento muscolare sul campo. Nel pomeriggio, i ragazzi di Stefano Colantuono si sono allenati con una seduta aperta da un riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni uno contro uno e partitine a pressione su campo ristretto. Leonardo Capezzi prosegue nel lavoro atletico specifico e anche Franck Ribery non era in gruppo nel doppio allenamento. Il francese appare in gestione nella prima settimana della pausa nazionale. Ancora terapie per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, che difficilmente rientreranno nei giochi di formazione per la sfida con la Sampdoria, in programma domenica 21 (ore 15) all'Arechi e per la quale lunedì inizierà la prevendita dei biglietti.