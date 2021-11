Salernitana: Ribery ancora a parte, Capezzi torna in gruppo Domani test amichevole contro la formazione Primavera

Per il terzo giorno consecutivo la Salernitana ha effettuato una doppia seduta di lavoro. Stefano Colantuono, infatti, sta approfittando della sosta per lavorare molto sia sulla fase atletica che su quella tattica. L'intenzione è di arrivare alla ripresa del campionato con più soluzioni in fase offensiva e con una forma in crescita per tentare la risalita in classifica.

Discorso diverso per Ribery che, dopo il tour de force effettuato nell'ultimo mese, si sta gestendo per recuperare al meglio dal problema al ginocchio accusato nelle scorse settimane. Anche oggi, infatti, il fuoriclasse francese ha lavorato a parte ed è probabile che domani l'ex Fiorentina possa disputare soltanto una parte del test amichevole in programma contro la Primavera.

Non sarà della partita, invece, Capezzi che è tornato a lavorare con i compagni ma per il quale lo staff ha previsto un graduale reinserimento in gruppo per evitare possibili ricadute. L'amichevole sarà una sorta di test generale per Lassana Coulibaly che domenica all'Olimpico è tornato in campo a distanza di circa un mese dall'infortunio.