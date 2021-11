Salernitana, Veseli titolare in Nazionale: al rientro possibile chance Il difensore all'Olimpico è riuscito a fare il suo esordio dopo mesi difficili

Ad inizio agosto era stato costretto a fermarsi per un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento. Un problema serio che aveva tenuto Frederic Veseli fuori dai giochi per quasi due mesi. Ma proprio quando il difensore della Salernitana sembrava pronto per giocarsi le sue chance in granata, il Covid lo ha fermato nuovamente. Tre mesi da cancellare per il difensore del cavalluccio marino che soltanto domenica all'Olimpico ha potuto fare il suo esordio in serie A con la maglia della Salernitana. Un nuovo inizio per Veseli che in questi giorni è impegnato con la Nazionale albanese. Ieri il ct Edy Reja lo ha schierato per 90' nel match perso 5-0 dalle Aquile a Wembley contro l'Inghilterra. Al di là del risultato che non ha sorriso alla rappresentativa albanese, l'impiego di Veseli avrà comunque fatto sorridere Stefano Colantuono che al rientro avrà un calciatore pronto all'uso. Ieri sera il 28enne, schierato sul centrosinistra in una difesa a tre, ha subito il maggior tasso tecnico degli inglesi che hanno messo a dura prova la tenuta della retroguardia albanese. Ma per caratteristiche Veseli può agire anche da terzino, rappresentando un'alternativa sia sulla corsia di destra che su quella mancina. Lunedì il calciatore disputerà l'ultimo impegno contro Andorra, poi rientrerà in Italia per iniziare a preparare il match contro la Sampdoria. Oggi, intanto, toccherà a Strandberg e Kechrida scendere in campo con le rispettive nazionali, mentre domani sarà la volta di Belec e Kastanos.