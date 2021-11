Cessione Salernitana, domani il gong per le offerte: la situazione e gli scenari I tifosi sperano in un epilogo positivo per iniziare a programmare il futuro

In una domenica senza calcio, in casa Salernitana i riflettori sono tutti puntati sul futuro societario del club. Domani, infatti, scadrà il termine fissato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto del club granata. Ad oggi nella casella di posta dei trustee non è arrivato ancora nulla ma, da quanto filtra, un po' tutti si aspettavano che le offerte arrivassero nell'ultimo giorno utile. I potenziali acquirenti, dunque, si prenderanno tutto il tempo a loro disposizione per fare le valutazioni. Entro domani, però, dovranno mettere nero su bianco, ufficializzando le cifre che sono disposti a mettere sul tavolo per acquistare la Salernitana. Dalla Capitale filtra ancora cauto ottimismo, anche sulla scorta dei continui contatti che ci sono stati tra le parti nell'ultimo mese. La speranza dei tifosi è che possa essere presentata un'offerta esaustiva ed in grado di chiudere in maniera definitiva la querelle societaria che si protrae dalla scorsa estate. Se così fosse, i trustee avrebbero comunque un mese di tempo per valutarla ed, eventualmente, accettarla. Se, invece, le offerte ritenute valide fossero più di una, i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust dovrebbero indire una gara per assegnare la Salernitana al miglior offerente. In un modo o nell'altro, dunque, la fumata bianca non arriverà a strettissimo giro. Il discorso, però, finirebbe per complicarsi se entro domani non dovessero arrivare offerte: a quel punto, infatti, i trustee sarebbero costretti a fissare una nuova scadenza per provare a chiudere entro il 31 dicembre la vendita della Salernitana.