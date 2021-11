Vergani, gioia azzurra: doppietta con l'Under 20 per l'attaccante granata La Salernitana lo ha prelevato a titolo definitivo dall'Inter

Con una doppietta alla Romania, Edoardo Vergani ha bagnato nel migliore dei modi la sua convocazione con la maglia dell'Under 20 azzurra. L'ex Primavera dell'Inter, schierato per la prima volta titolare dal ct Alberto Bollini, ha trafitto per due volte il portiere della Romania, contribendo al successo (7-0 il risultato finale) conquistato dagli azzurrini. Vergani ha aperto le danze al 1', servendo poi il bis al 21'. L'attaccante della Salernitana è rimasto in campo 66', prima di lasciare spazio a Moro. Un'iniezione di fiducia importante per il 20enne che, fin qui, ha trovato poco spazio con la maglia del cavalluccio marino, disutando pochi minuti nel match perso a La Spezia. Colantuono sicuramente avrà preso nota della prestazione disputata in azzurro da Vergani che, adesso, spera di ritagliarsi uno spazio anche con la maglia della Salernitana.

Il tabellino:

Italia-Romania 7-0

Reti: 1’ Vergani, 18’ Oristanio, 21’ Vergani, 32’ Bove, 34, Oristanio; 46’ Milanese, 57’ Bove

ITALIA U20 (4-3-3) : Pizzignacco; Bergonzi (82' Pierozzi), Papetti [C] (82' Armini {C}), Dalle Mura (82' Cangiano), Bonini (46' Stramaccioni); Gyabuaa (46' Milanese), Bianco (66' Leone), Bove (C) (66' Sekulov); Oristanio (46' Riccardi), Vergani (66' Moro), Tongya (66' Di Serio). A disp. Gelmi (GK). All. Bollini.

ROMANIA (4-3-3): Hindrich (46' Petre); Grosu, Giafer (C) (46' Du?u), Buta, Salceanu (46' Oprean); Cristea (75' Vasalie {C}), Perianu (46' Danuleas), Panoiu [C] (82' Luca); Radaslavescu (66' Bani), Suciu (46' Baiaram), Mustaca (66' Dumitru). A disp. Grameni, Eftimie (GK). All. Lobon?.

Arbitro: Alessandro Prontera; Assistenti: Daniele Marchi e Alessio Saccenti; IV Ufficiale, Matteo Marcenaro

Ammoniti: 11’ Bove

Spettatori, 400