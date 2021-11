Cessione Salernitana, indiscrezione dalla Capitale: inviata un'offerta Da capire se sia l'unica ricevuta dai trustee

Non è ancora chiara la provenienza e la consistenza. Ma secondo indiscrezioni raccolte e provenienti dalla Capitale, ci sarebbe almeno un’offerta per l’acquisto della Salernitana. Nella tarda serata, a poche ore dal gong previsto alle 23.59 del 15 novembre, i trustee avrebbero ricevuto una proposta ufficiale da parte di un potenziale acquirente. Al momento non è chiaro se sia l’unica offerta arrivata nella casella di posta elettronica del Trust Salernitana 2021 o se entro la mezzanotte si farà avanti qualche altro soggetto interessato a rilevare il club granata. Nella giornata di domani se ne potrebbe sapere qualcosa in più e non è da escludere che i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, possano anche diramare una comunicazione ufficiale come è avvenuto in passato.

A chiedere chiarezza sono soprattutto i tifosi che hanno vissuto con il fiato sospeso questa lunga ed estenuante giornata. La speranza dei sostenitori granata è che la vicenda societaria possa chiudersi quanto prima, in modo da poter iniziare a programmare il futuro. Ma molto dipenderà dalla tipologia dell’offerta. I trustee, infatti, avranno comunque un mese di tempo per valutarla ed, eventualmente, accettarla. Se, invece, le offerte ricevute (e ritenute congrue) fossero più di una, i trustee dovranno indire una gara per assegnare la Salernitana al miglior offerente. In un modo o nell'altro, dunque, la fumata bianca non arriverà a strettissimo giro.