Salernitana, ripresi gli allenamenti: ai box Veseli, Ruggeri e Mamadou Coulibaly Il difensore è rientrato infortunato dagli impegni con la Nazionale

Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un lavoro di ripristino muscolare in palestra seguito da un riscaldamento tecnico in campo. I granata sono quindi stati impegnati con esercitazioni per il possesso palla prima di chiudere la seduta con una partitina a campo ridotto.

M. Coulibaly, Ruggeri e Veseli (problema muscolare al muscolo soleo) si sono sottoposti a seduta fisioterapica.

Gli allenamenti riprenderanno domani alle ore 10:00.