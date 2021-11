Cessione Salernitana, il CCSC: «Non è una bocciatura, c'è interesse per il club» Nota dei tifosi: «Il 5 dicembre i trustee sceglieranno l'offerta migliore»

Il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs prova a tranquillizzare i tifosi in merito al futuro societario del club granata. Con una nota diffusa in serata l'associazione presieduta da Riccardo Santoro ha provato a far chiarezza sulla nota diffusa nel pomeriggio dai trustee.

«Considerata la confusione generata, il presente si rende necessario al fine di meglio chiarire il tenore letterale di quanto riportato dai trustee», ha sottolineato il CCSC che ha voluto precisare sia che «più offerte sono state presentate all'attenzione del trust» sia che «le stesse non sono state considerate inidonee o incongrue ma solo carenti di requisiti formali richiesti espressamente; pertanto è stata concessa proroga dei termini, finalizzata alla possibilità di adempiere all'integrazione dei documenti mancanti».

Il comunicato dei trustee, dunque, secondo il Centro di Coordinamento «non può essere interpretato come una notizia negativa; al contrario è la prova della sussistenza d'interesse all'acquisto del club da parte di diversi soggetti ai quali è stata data la possibilità ed il tempo di integrare la documentazione mancante. È un dato di fatto, dunque, che alla data del 5 dicembre prossimo, i trustee saranno impegnati nel valutare le offerte complete, al fine di poter scegliere quella migliore».