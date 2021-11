Salernitana, doppia seduta al Mary Rosy: domani rientrano i Nazionali Il tecnico prepara la sfida contro la Sampdoria: si va avanti con il 4-3-1-2

Doppia seduta di allenamento per la Salernitana in vista della sfida in programma domenica contro la Sampdoria: al mattino i granata hanno svolto un lavoro di potenziamento muscolare seguito da partitine a pressione. Nel pomeriggio i calciatori hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tattiche e una partita a tema. Da domani (allenamento fissato per le 15.30 al Mary Rosy) il tecnico dei granata Stefano Colantuono potrà lavorare con l'organico quasi al completo: oltre agli infortunati Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Veseli, si aggregheranno tutti i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Contro i blucerchiati si andrà avanti con il 4-3-1-2 ma ci saranno diverse novità rispetto all'undici schierato all'Olimpico. In mediana torneranno Lassana Coulibaly e Kastanos, mentre in avanti Djuric dovrebbe essere preferito a Simy. Da valutare, invece, le condizioni di Strandberg che, dopo gli impegni con la sua Nazionale, potrebbe tirare il fiato lasciando spazio a Gagliolo.