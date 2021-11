Salernitana-Sampdoria, la sfida degli ex: le curiosità Bonazzoli, Belec e Capezzi contro i blucerchiati. Attesa in città per la cessione del club

Potenziamento muscolare in attesa del gruppo al completo, almeno con il rientro degli altri nazionali, anche perché non arrivano buoni segnali dall'infermeria con Mamadou Coulibaly, Matteo Ruggeri e Frederic Veseli ancora limitati alle terapie. Ripresa della preparazione alle 15 per la Salernitana con la Sampdoria nel mirino. La gara sarà diretta da Piero Giacomelli con il duo Scarpa-Marchi assistenti, Cosso quarto ufficiale e la coppia Scozza-Bottegoni al VAR. “Due vittorie casalinghe per la Salernitana e per la Sampdoria nei quattro precedenti in Serie A”, lo ricorda il club granata nel match preview con le particolarità verso la sfida dell'Arechi. Si affronteranno due squadre che hanno colpito più volte i legni della porta avversaria (7 per il Cavalluccio Marino, 6 per i blucerchiati: solo Napoli e Roma ne contano di più).

La Salernitana punta sugli ex, Federico Bonazzoli, Vid Belec e Leonardo Capezzi. Il centrocampista ha incontrato i tifosi granata in compagnia di Luka Bogdan. I tempi sulla cessione societaria si allungano dopo l'ulteriore rinvio, ma allo stesso tempo sono ristretti. Si conferma l'attesa in città con l'assenza di una gara a rialzo per le offerte e la nuova scadenza posta dal trust. Nel frattempo, con una nota ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha rimarcato “l'assoluta fiducia nel lavoro dei trustee, unici titolati a parlare dello stato di avanzamento della procedura avviata”.