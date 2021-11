Salernitana, altro stop per un nazionale La finestra per le qualificazioni ai Mondiali riserva un ulteriore grattacapo a Colantuono

Allenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy". Dopo Frederic Veseli gli impegni delle nazionali determinano un ulteriore stop nella rosa granata. Stefan Strandberg, in campo da titolare e per tutti i minuti di gioco delle sfide giocate dalla Norvegia contro la Lettonia e l'Olanda (la nazionale scandinava non si è qualificata per i mondiali di Qatar 2022), si è sottoposto a terapie al rientro nel quartier generale. Il difensore norvegese ha raggiunto Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri nell'infermeria granata. Veseli ha svolto un lavoro atletico specifico. Gestione per il difensore albanese e per Strandberg con lo staff tecnico, guidato da Stefano Colantuono, chiamato a decidere la miglior soluzione per il pacchetto arretrato. Riccardo Gagliolo appare destinato alla maglia da titolare contro la Sampdoria nella prima di due sfide decisive in chiave salvezza. La ripresa della preparazione è fissata per le 11 al "Mary Rosy" quando scoccherà il -2 verso la gara in programma domenica (ore 15) allo stadio "Arechi".