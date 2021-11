Verso Salernitana-Sampdoria, ricorso respinto per Adrien Silva Il centrocampista non sarà a disposizione di D'Aversa per la sfida dell'Arechi

Sala video e dettagli sul terreno di gioco del "Mugnaini" per la Sampdoria, che riabbraccia Omar Colley dopo gli impegni con la nazionale. Spazio anche per gli under, Luigi Aquino, Lorenzo Di Stefano, Ardit Lika, Liam Perego, Luca Polli, Lorenzo Malagrida e Filippo Mane, della Primavera blucerchiata. Non mancano i grattacapi per Roberto D'Aversa verso la trasferta di Salerno. Maya Yoshida ha svolto una seduta specifica dopo le terapie. Ronaldo Vieira si è sottoposto al programma di recupero completo sul campo. Mikkel Damsgaard e Nik Prelec ha svolto solo terapie.

Inoltre, il ricorso blucerchiato per la squalifica di Adrien Silva è stato respinto. Il centrocampista, espulso nella gara con il Torino e che ha già saltato per squalifica la sfida con il Bologna, non sarà a disposizione di D'Aversa per il match dell'Arechi.