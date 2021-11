Salernitana, Veseli e Strandberg ancora out: Gagliolo titolare Sampdoria, Yoshida tra campo e lavoro con lo staff medico. Terapie per Damsgaard

Lavoro atletico specifico per Frederic Veseli, di nuovo terapie per Stefan Strandberg ed è scelta praticamente definita per Stefano Colantuono verso la gara con la Sampdoria. Riccardo Gagliolo è pronto per la maglia da titolare e a far coppia con Norbert Gyomber al centro della difesa a 4, che sarà presentata anche nella sfida con i blucerchiati. Strandberg si è sottoposto a nuova seduta fisioterapica in compagnia dell'ormai lungodegenti, Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri. In mattinata, al centro sportivo "Mary Rosy", i granata hanno sviluppato una seduta con esercitazioni tecnico-tattiche difensive e offensive. Domani, a partire dalle 10, sempre al quartier generale del Cavalluccio Marino, sarà rifinitura alla vigilia del match con la Samp.

L'avversario - Allenamento al "Mugnaini" per i ragazzi di Roberto D'Aversa con video-analisi, riscaldamento tecnico-atletico e sviluppi tattici. Maya Yoshida ha svolto una prima fase di lavoro individuale sul campo per poi lavorare con lo staff medico. Seduta in piscina per Nik Prelec, sul campo per Ronaldo Vieira. Solo terapie, invece, per Mikkel Damsgaard, out verso la trasferta di Salerno, al pari dello squalificato, Adrien Silva.