Salernitana-Sampdoria, i convocati granata: out Strandberg e Veseli Torna in lista Capezzi che ritrova il suo passato

La Salernitana dovrà affrontare la sfida con la Sampdoria senza Strandberg: il difensore non è riuscito a smaltire i postumi dell'affaticamento muscolare avvertito dopo gli impegni con la Nazionale e domani non potrà scendere in campo all'Arechi. Al suo posto giocherà Gagliolo che farà coppia con Gyomber. Out anche Veseli, Mamadou Coulibaly e Veseli. Torna tra i convocati Capezzi che potrebbe avere una chance a partita in corso.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Sampdoria.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, De Matteis.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.