Salernitana, è tempo di osare: all'Arechi assalto alla Sampdoria Le probabili formazioni: Colantuono si affida al 4-3-1-2 con Ribery a supporto di Djuric e Bonazzoli

E' un esame da non fallire. Salernitana-Sampdoria in programma questo pomeriggio allo stadio Arechi (fischio d'inizio ore 15) vale tanto per entrambe le formazioni: i granata hanno bisogno di uno scatto per restare agganciati al treno salvezza; i blucerchiati devono risollevarsi per salvare la panchina di Roberto D'Aversa. Uno spareggio anticipato che metterà in palio punti pesantissimi. Stefano Colantuono, dopo i due ko consecutivi con Napoli e Lazio, va a caccia della prima gioia casalinga. Il tecnico deve fare i conti con la pesante assenza di Strandberg in difesa ma potrà contare su Lassana Coulibaly e Kastanos in mediana. Novità anche nel reparto offensivo dove tornerà titolare Djuric in coppia con Bonazzoli. Davanti a Belec giocheranno Zortea, Gyomber, Gagliolo e Ranieri. Di Tacchio sarà il perno di centrocampo mentre Ribery si posizionerà alle spalle delle due punte. Sul fronte ligure D'Aversa schiererà i suoi con il 4-4-2, affidandosi all'esperienza di Quagliarella e Caputo per provare a fare punti all'Arechi. A spingere la Salernitana ci saranno 12mila tifosi che sperano di poter tornare a gioire dopo due ko di fila.

SALERNITANA-SAMPDORIA

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyombér, Gagliolo, Ranieri; L.Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Capezzi, Gondo, Schiavone, Obi, Kechrida, Bogdan, Simy, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Quagliarella, Caputo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Gabbiadini, Murru, Trimboli, Yepes. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Giacomelli di Trieste - assistenti: Scarpa e Marchi - IV uomo: Cosso - Var: Sozza – Avar: Bottegoni