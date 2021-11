Salernitana, Gondo non molla: «Siamo uniti, crediamo alla salvezza» «A Cagliari andremo con la bava alla bocca, siamo consapevoli della posta in palio»

Schierato a sorpresa dal 1', Cedric Gondo non è riuscito ad incidere nel match perso dalla Salernitana contro la Sampdoria. «C’è grosso rammarico perché siamo stati sfortunati sul primo gol e fino a quel momento la Sampdoria non aveva mai tirato in porta. Dopo lo svantaggio siamo calati e non abbiamo avuto la forza di riprendere in mano la partita», ha commentato l'attaccante granata ai microfoni di Dazn. Il calciatore, tra l'altro, al pari dei suoi compagni di reparto non sta attraversando un periodo brillante: la Salernitana, infatti, da tre partite non riesce a segnare: «Non so spiegarmi il motivo, lo avessimo individuato ci saremmo preparati per fare meglio. Dobbiamo lavorare di più in settimana per far meglio in partita. Crediamo alla salvezza, il gruppo è unito e focalizzato sul raggiungimento dell’obiettivo. A Cagliari andremo con la bava alla bocca: siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio, lavoreremo per farci trovare pronti», ha concluso l'attaccante del cavalluccio marino.