Salernitana-Sampdoria 0-2, D'Aversa: «Avevamo bisogno di una grande prestazione» Il tecnico esulta: « Abbiamo passato un periodo poco felice, ma oggi siamo stati bravi»

«Oggi avevamo bisogno di una grande prestazione e faccio i miei complimenti ai ragazzi perché sono riusciti a fare bene su un campo ostico in una situazione difficile». Questo il commento rilasciato da Roberto D'Aversa, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria conquistata contro la Salernitana all'Arechi. «In queste ultime due settimane abbiamo lavorato molto bene. Io sono convinto che oggi tutti abbiano mostrato quanto tengono a questa maglia - ha poi spiegato -. Sono convinto di avere una rosa competitiva e il risultato di oggi conferma quanto ho sempre detto». Il tecnico poi prova a tracciare la strada per uscire da un momento complicato in termini di risultati. «Abbiamo passato un periodo poco felice, ma oggi siamo stati bravi anche sotto l'aspetto della prestazione. Nonostante i risultati poco felici, sono comunque convinto che questa Samp sia scesa in campo sempre per fare risultato e fino a quando una squadra mostra questo atteggiamento, allora significa che gli obiettivi che ci si pone possono essere sempre raggiunti». (ITALPRESS).