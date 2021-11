Salernitana in ansia per Ribery: il francese a rischio per Cagliari In caso di forfait potrebbe essere impiegato Bonazzoli da trequartista

Contro la Sampdoria ha retto per circa un'ora di gioco. Poi Franck Ribery è stato costretto a chiedere il cambio, facendo rammaricare tutti i tifosi della Salernitana. Il francese ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio sinistro che era già emerso nelle scorse settimane e che lo aveva spinto a gestirsi. Non a caso durante la sosta il 38enne ha lavorato a parte per qualche giorno, in modo da gestirsi proprio in vista della doppia sfida conto Samp e Cagliari. La speranza dei tifosi è che Ribery possa recuperare per il delicatissimo match in terra sarda ma molto dipenderà da come si sentirà il francese nelle prossime ore. Probabile che in questi giorni la Salernitana possa gestirlo, affidandolo alle cure dei fisioterapisti per recuperarlo nel minor tempo possibile. È chiaro che i soli cinque giorni che separano dalla sfida in Sardegna non agevoleranno il compito di Ribery che, tuttavia, in questa sua esperienza salernitana sta dimostrando grandissima disponibilità e voglia di sacrificarsi. L'eventuale assenza del francese comporterebbe non pochi problemi a Colantuono che dovrà individuare un sostituto capace di agire da trequartista. Durante la gestione Castori si erano avvicendati in quel ruolo sia Obi che Kastanos. Ma l'attuale allenatore della Salernitana potrebbe anche scegliere di provare Bonazzoli a supporto delle due punte. In alcune partite, infatti, l'ex Sampdoria è stato utilizzato proprio accanto a Ribery, qualche metro più indietro rispetto all'unica punta