Salvezza e società, il futuro della Salernitana si decide in 15 giorni Le prossime due settimane assumeranno un significato vitale per i tifosi granata

Tra campo e società, la Salernitana nelle prossime due settimane si appresta ad affrontare una fase cruciale per il suo futuro. Dopo il ko interno contro la Sampdoria, venerdì i granata affronteranno il Cagliari in quello che può essere già considerato uno spareggio per la sopravvivenza. Le due squadre sono ultime in classifica ed un eventuale passo falso potrebbe risultare letale. Subito dopo, tra l'altro, la Salernitana inizierà un ciclo terribile che la vedrà affrontare in cinque giorni la Juventus all'Arechi ed il Milan in trasferta. In sardegna, dunque, gli uomini di Stefano Colantuono proveranno a risollevarsi per tenere ancora vive le speranze salvezza. Ma contemporaneamente le attenzioni dei tifosi sono rivolte anche al futuro societario della Salernitana: entro il 5 dicembre, come è noto, dovranno essere presentate le proposte vincolanti per l'acquisto del club granata. Un tema particolarmente intricato e che già troppe volte si è concluso con un nulla di fatto. Adesso, però, il termine ultimo del 31 dicembre fissato dalla Figc si avvicina e servirà necessariamente una svolta per evitare d'incorrere in provvedimenti che potrebbero addirittura mettere a rischio l'esistenza della Salernitana. Le prossime due settimane, dunque, assumeranno un significato vitale per i tifosi granata che sperano di poter chiudere il 2021 nel migliore dei modi.