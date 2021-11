Salernitana, sospiro di sollievo: Ribery lavora in gruppo Ancora ai box Strandberg che rischia di saltare anche Cagliari

Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono impegnati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro aerobico di ripristino mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni tecniche e partita.

Buone notizie sul fronte Ribery: il francese ha lavorato regolarmente con il gruppo e potrebbe anche partire titolare venerdì sera contro il Cagliari. Resta in dubbio. invece, Strandberg che si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia al pari di Mamadou Coulibaly e Ruggeri. Ha lavorato a parte Veseli che, tuttavia, potrebbe tornare nella lista dei convocati per il match in terra sarda.

Gli allenamenti riprenderanno domani alle ore 11:00.