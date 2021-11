Salernitana, su 696 ritorna Granatissimi: ospite in studio Alberto Bianchi Appuntamento a partire dalle 21 per parlare del futuro dei granata

Alle 21 ritorna Granatissimi su Ottochannel 696. Stasera in primo piano le incertezze in casa Salernitana, dopo il ko contro la Sampdoria e l'attesa della prossima sfida verità in programma venerdì a Cagliari. Focus anche sulle questioni legate alla cessione societaria. Ospiti in studio, con Carla Polverino, il club manager della Salernitana, Alberto Bianchi, e gli opinionisti Tommaso D’Angelo e Peppe Iannicelli. In collegamento Skype: Francesco Granozio del club Granata Rione Podestà di Pontecagnano Faiano.

Come sempre parola ai tifosi. Per intervenire in diretta, è possibile chiamare la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Sarà possibile inviare anche un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

La puntata sarà trasmessa sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su ottochannel.tv/direttalive/

In replica il mercoledì alle 16 e disponibile nella sezione on demand del sito web www.ottochannel.tv.