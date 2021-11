Cagliari-Salernitana, i dubbi di Mazzarri verso l'anticipo Venerdì (ore 20.45) il match che aprirà la quattordicesima giornata di Serie A

Si avvicina la sfida salvezza dell'Unipol Domus. Il Cagliari attende la Salernitana per il match in programma venerdì (ore 20.45), che aprirà la quattordicesima giornata di campionato, e nella giornata di ieri i rossoblu si sono ritrovati per una seduta d'attivazione tecnica, accompagnata da esercitazioni sul possesso palla e una partita, chiusa però con il gruppo diviso in due. I calciatori più impiegati nel 2-2 di Reggio Emilia con il Sassuolo hanno svolto anche un lavoro atletico. Il resto del gruppo ha sviluppato una partitella a campo ridotto.

I dubbi - Damir Ceter si è allenato solo parzialmente. Diego Godin, limitato da un affaticamento ai flessori della gamba destra, ha svolto lavoro personalizzato in compagnia di Leonardo Pavoletti, bloccato da un affaticamento alla coscia destra. Walter Mazzarri avrà nuove indicazioni nel pomeriggio, quando il Cagliari si ritroverà nel centro tecnico per una nuova seduta di allenamento. Nel frattempo, Claudio Bellucci, il vice dell'allenatore toscano, ha rimediato un turno di squalifica "per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria" nella sfida con il Sassuolo.