Salernitana, si ferma Ribery: è nuova emergenza per i granata Unica seduta con una partita tra la prima squadra e la formazione Primavera

Franck Ribery non ha preso parte all'allenamento della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Il francese, già in gestione per un problema al ginocchio, si è fermato a causa di una gastroenterite e, quindi, il Cavalluccio Marino rischia seriamente di non poter contare sul suo leader nella trasferta di Cagliari, nel match contro i sardi, in programma venerdì (ore 20.45) all'Unipol Domus.

Stefano Colantuono è chiamato a fronteggiare una nuova emergenza. Grigoris Kastanos e Andrea Schiavone hanno svolto solo lavoro atletico specifico per un affaticamento muscolare e proveranno a rientrare in gruppo stringendo i denti alla vigilia del match salvezza in terra sarda. Stefan Strandberg resta, invece, fuori dai giochi di formazione: di nuovo terapie per il difensore norvegese in compagnia di Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri. In mattinata i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita con la formazione Primavera. La seduta di rifinitura verso Cagliari è in programma domani, a partire dalle 11.