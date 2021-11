Verso Cagliari-Salernitana: Ceter in gruppo, a parte Godin e Pavoletti Lavoro personalizzato per il difensore e l'attaccante verso la sfida con i granata

Il Cagliari ha proseguito la preparazione nel pomeriggio al Centro Sportivo Asseminello. Walter Mazzarri ha ritrovato Damir Ceter in gruppo verso la gara con la Salernitana, in programma domani (ore 20.45) all'Unipol Domus. L'attaccante colombiano si era allenato solo parzialmente nella giornata di martedì. Gli uomini a disposizione del tecnico toscano hanno lavorato con esercizi di attivazione accompagnati da dettagli atletici e tecnici prima di una partita tattica a tema. Prosegue il lavoro personalizzato per Diego Godin e Leonardo Pavoletti. Affaticamento muscolare alla gamba destra per il difensore uruguagio, alla coscia destra per l'attaccante e i due calciatori, di nuovo a parte nell'unica seduta della giornata di ieri e non dovrebbero recuperare in tempo per la sfida con il Cavalluccio Marino, da rebus in più ruoli per Stefano Colantuono verso la Sardegna. Alle 11 la rifinitura della Salernitana, nel pomeriggio quella del Cagliari. Mazzarri presenterà la sfida salvezza in conferenza stampa alle 12.