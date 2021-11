Cagliari-Salernitana, Mazzarri: "Ritmo e attenzione per fare nostra la gara" Il tecnico dei sardi: "Abbiamo lavorato sugli errori e voglio la squadra concentrata"

"Nella gara con il Sassuolo mi è piaciuto il modo con cui abbiamo provato anche a vincerla. Le mie squadre hanno sempre dato l'anima. Occorrono ritmo e attenzione per uscire da questa situazione". Così Walter Mazzarri ha presentato Cagliari-Salernitana nella conferenza stampa pre-gara. Il tecnico rossoblu ha sottolineato gli aspetti positivi emersi nell'ultimo match con lo sguardo rivolto alla sfida casalinga, in programma domani (ore 20.45) con i granata. "A Reggio Emilia abbiamo chiuso la gara con alcune occasioni. Avevo chiesto coraggio e lo voglio anche domani: una squadra aggressiva, che ci crede, capace di cancellare l'errore commesso. Occorre maggiore attenzione in difesa, quando c'è da soffrire. Abbiamo lavorato sugli errori e voglio la squadra concentrata".

Sulla squadra: "Non guardo mai la carta d'identità, ma gli allenamenti. - ha aggiunto Mazzarri - L'esempio è Grassi. Quando sono arrivato non l'avevo visto benissimo e non ha giocato. Si è allenato in un certo modo e l'ho mandato in campo. Questo devono capirlo tutti i giocatori. Non si può prescindere da una condizione atletica ottimale. I ritmi sono altissimi, anche le squadre neopromosse vanno a mille".

Sulla Salernitana: "Ho visto l'ultima gara e in particolar modo la gestione di Stefano Colantuono. Con la Sampdoria ha creato diverse situazioni offensive. Con il Napoli poteva pareggiare. Colantuono è un allenatore sanguigno. Dicono che verranno qui a fare la partita della vita. Tutte le gare sono difficili, ma noi dobbiamo andare oltre. Se saremo attenti e con il ritmo giusto faremo nostra la partita. Non possiamo sottovalutare nulla. Oggi Dalbert prova come Pavoletti, che non si è mai allenato e vediamo se lo recupero".