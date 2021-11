Cagliari-Salernitana, niente Ribery: non è tra i convocati Assenti anche Kastanos, Schiavone e Strandberg oltre ai lungodegenti Mamadou Coulibaly e Ruggeri

Franck Ribery non figura nella lista dei convocati diramata dalla Salernitana per la trasferta di Cagliari. Il francese non sarà a disposizione di Stefano Colantuono per la gara di domani sera contro i sardi nel match salvezza dell'Unipol Domus. Ribery non si era allenato nella giornata di ieri a causa di una gastroenterite e stava gestendo un fastidio al ginocchio. Rientra Frederic Veseli, ma non ci sarà Stefan Strandberg.

Assenti anche Grigoris Kastanos, Andrea Schiavone, Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri. Scelte praticamente obbligate per Colantuono, che potrebbe riproporre il 3-5-2 nella trasferta in terra sarda.

Serie A - Quattordicesima Giornata

Cagliari-Salernitana, i convocati granata

Portieri: Belec, Fiorillo, Guerrieri

Difensori: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli

Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Kechrida, Obi, Zortea

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani