Colantuono: "Assenze importanti, ma c'è voglia di riscatto" Cagliari-Salernitana, la presentazione del tecnico granata sui canali ufficiali del club

Rifinitura in mattinata, partenza verso Cagliari con la presentazione della gara da parte di Stefano Colantuono affidata ai canali ufficiali del club. "Domani mi aspetto una gara molto difficile contro una squadra costruita per fare un certo tipo di campionato e che si ritrova in una posizione di classifica che non le compete. - ha spiegato il tecnico della Salernitana per commentare la vigilia del match in terra sarda - Non possiamo guardare l’avversario che andiamo ad affrontare, abbiamo una classifica difficile e dobbiamo attingere a tutte le risorse possibili per fare punti. Dobbiamo pensare che da qui in avanti saranno tutte finali".

Non ci saranno Franck Ribery, Stefan Strandberg, Grigoris Kastanos, Andrea Schiavone, Mamaodu Coulibaly e Matteo Ruggeri - "Abbiamo delle assenze importanti ma la squadra ha grande voglia di riscatto. - ha aggiunto Colantuono - Non ho mai avuto la possibilità di poter lavorare con la rosa al completo, anche questa settimana abbiamo avuto problemi con alcuni calciatori che domani non avremo a disposizione. Bisogna andare oltre le difficoltà, cercando di dare tutti qualcosa in più. Devo fare un plauso a questi ragazzi che dal punto di vista della voglia, dell’applicazione e dell’attaccamento ai colori e alla città di Salerno sono encomiabili".