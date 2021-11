Cagliari-Salernitana 1-1, Colantuono: «Restiamo agganciati alla classifica» Il tecnico: «Speriamo che arrivi presto la cessione per rinforzare la rosa»

«Sono tutte finali, importanti. Dobbiamo cercare di fare punti, restare agganciati alla classifica per poi cercare di rinforzare la squadra a gennaio e mettere dentro un po’ di giocatori». Così Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Sky il pari conquistato a Cagliari. «La situazione è complicata, perdiamo settimanalmente giocatori e non si riesce a dare continuità. Da quando sono arrivato non so quanti calciatori si sono infortunati. Ci siamo dovuti adattare anche sul sistema di gioco, anche contro il Cagliari siamo partiti in un modo e poi abbiamo dovuto cambiare a partita in corso. Zortea? L’ho fatto sempre giocare, oggi gli avevo dato un turno di riposo. Poi si è fatto male Gondo e sono stato costretto a metterlo dentro. Deve crescere e migliorare ma è un giocatore molto importante».

Sul futuro societario: «Le vicende societarie non le seguo, abbiamo altri problemi a cui pensare. È chiaro che questa società è partita in ritardo ed ha avuto delle problematiche. Possiamo solo sperare che si risolva quanto prima la situazione ma noi sul campo non pensiamo a questo. È chiaro che mi auguro che la cessione possa avvenire quanto prima in modo che ci sarà anche un po’ di tempo per rinforzare la rosa. Qualche innesto occorre, lo sa benissimo la società. Qualcosa bisogna fare per aiutare questi ragazzi che stanno dando l’anima per rappresentare Salerno e la piazza salernitana che ha una tifoseria incredibile». All’orizzonte, adesso, c’è un ciclo terribile (Juventus, Milan, Fiorentina, Inter ed Udinese) che attende la Salernitana: «Il calendario è quello che è, lo dobbiamo accettare. Fortuna che al ritorno cambierà», ha concluso il tecnico del cavalluccio marino.