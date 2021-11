Cagliari-Salernitana 1-1, Bonazzoli: «Possiamo giocarcela con tutti» «Quando scendiamo in campo dobbiamo pensare che ogni bambino vorrebbe essere al nostro posto»

«Ad inizio stagione sapevamo che ogni domenica per noi sarebbe stata una battaglia. Siamo una neopromossa ma questa è la prova che possiamo dare fastidio a qualsiasi squadra». Così Federico Bonazzoli, ha commentato ai microfoni di Sky il pari conquistato dalla Salernitana a Cagliari. «Perché segniamo poco? Se fosse facile vinceremmo tutte le partite, il calcio è fatto di periodi, a volte non entra mai. Siamo felici di aver strappato un punto su questo campo ma adesso siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà sfida molto impegnativa. Le vicende societarie? Ci possono disturbare ma quando scendiamo in campo dobbiamo pensare che ogni bambino vorrebbe essere al nostro posto. Pensiamo a giocare al pallone che è la cosa più bella che c’è».