Salernitana, carica Bonazzoli: «Continuiamo a lottare da squadra» L'attaccante galvanizzato dopo il gol al Cagliari

Nel momento in cui tutto sembrava destinato a sgretolarsi, ci ha pensato Federico Bonazzoli a tenere a galla la Salernitana. L'attaccante arrivato in estate dalla Sampdoria, con il gol siglato al Cagliari, ha confermato di essere l'elemento più in forma del reparto offensivo. Un fattore intuito anche da Stefano Colantuono che, adesso, sembra intenzionato a puntare sulla grinta del 24enne, apparso ancora più galvanizzato dopo la rete segnata in Sardegna. «Da squadra. Insieme. Continuiamo a lottare», ha scritto sul suo profilo social Bonazzoli che si candida per indossare una maglia da titolare anche in occasione del match di martedì contro la Juventus. Probabile che al suo fianco possa giocare Simy, subentrato a partita in corso ma desideroso di ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Molto, però, dipenderà anche dalle condizioni di Ribery: il francese, dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, spera di tornare a disposizione per la sfida contro i bianconeri. In tal caso l'ex Fiorentina giocherebbe da trequartista, alle spalle dei due attaccanti. Più difficile recuperare gli altri acciaccati ai quali, tra l'altro, si è aggiunto anche Gondo.