A Cagliari nonostante il Daspo, arrestato tifoso granata 31enne E' accaduto ieri sera prima del fischio d'inizio

Anche in una trasferta logisticamente difficile come quella di Cagliari, la Salernitana ha potuto contare sul sostegno di quasi 300 tifosi. Attaccamento ripagato dal gol messo a segno allo scadere da Federico Bonazzoli che, all'ultimo respiro, ha fatto esplodere il settore ospiti.

Ma, purtroppo, la trasferta in terra sarda ha avuto anche un epilogo spiacevole per un sostenitore della Salernitana. Un 31enne, infatti, è stato arrestato in quanto ha provato ad accedere allo stadio nonostante fosse colpito da Daspo. Il giovane, colpito dal provvedimento nel 2018 in occasione della trasferta di Palermo, ha utilizzato un documento danneggiato che ha insospettito gli addetti alla sicurezza. Dai controlli è emerso che il tifoso granata non avrebbe potuto prender parte alla trasferta ed è scattato l'arresto. Adesso dovrà rispondere di possesso di documenti falsi e di violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.