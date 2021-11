Tifosi granata e bianconeri uniti per Andrea Fortunato: «Sarà una grande festa» Presentata l'iniziativa in ricordo del compianto calciatore salernitano

Al terzo minuto di gioco di Salernitana-Juventus, lo stadio Arechi si alzerà tutto in piedi per omaggiare Andrea Fortunato. Salernitano di nascita, in bianconero aveva raggiunto l’apice del calcio italiano quando una leucemia fulminante lo stroncò a soli 23 anni. Domani, a 26 anni dalla morte, le tifoserie granata e bianconere renderanno omaggio ad un figlio di Salerno. «Ci saranno striscioni nelle due curve ed applausi da parte di tutto lo stadio», ha affermato Riccardo Santoro, presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs che prima del match scambierà una maglia celebrativa con il presidente del club Andrea Fortunato. Proprio a Salerno, nella sede del club bianconero, i rappresentanti delle due tifoserie hanno presentato l’iniziativa. «L'occasione è di quelle particolari, domani tra l'altro è Sant'Andrea e Fortunato sarà ricordato nella città in cui è nato e dalla squadra in cui è esploso calcisticamente», ha affermato Carmine Cuomo, presidente del club Juventus Andrea Fortunato. «Il nostro primo obiettivo come club è sempre stato quello di portare il nome di Andrea in giro per l'Italia e per l'Europa. Domani ricordarlo all'Arechi significa dare il giusto vanto ad un grandissimo calciatore e ad un grandissimo uomo. Il fatto che due tifoserie distanti migliaia di chilometri si uniscano in un solo grido, per ricordare Andrea, è già una vittoria».