Salernitana-Juventus, notte magica all'Arechi: i granata sognano il colpo Dubbio Ribery per Colantuono che scioglierà le riserve a ridosso del match: le probabili formazioni

Servirà un altro allenamento a Stefano Colantuono per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di questa sera (ore 20.45) contro la Juventus. Stamane i granata torneranno in campo per verificare le condizioni di Franck Ribery. Il francese è in forte dubbio e potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca. L’ultima parola spetterà al calciatore che in mattinata proverà a stringere i denti. Ci saranno, invece, Kastanos e Schiavone che andranno ad arricchire soluzioni in mezzo al campo. Dall’eventuale presenza del francese dipenderà anche il modulo della Salernitana: 4-3-1-2 o 4-4-2 le due soluzioni sul tavolo. Per il resto le scelte sembrano essere fatte: davanti a Belec conferma per la linea a quattro schierata a Cagliari con Veseli, Gyomber, Gagliolo e Ranieri. In mediana Zortea ed Obi dovrebbero essere gli esterni con Lassana Coulibaly e Di Tacchio al centro. In avanti Djuric sembra essere in vantaggio su Simy per far coppia con Bonazzoli.

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L.Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Djuric, Bonazzoli. In panchina: Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Kastanos, Capezzi, Kechrida, Simy, Vergani, Ribery. Allenatore: Colantuono.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. In panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Arthur, Pellegrini, Kean, Kaio Jorge, Rugani, Kulusevski, Soulé. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Fourneau di Roma.