L'ammore overo fa il giro del web, ennesimo Oscar per la curva della Salernitana Rocco Hunt ringrazia: "L'omaggio della mia città mi ha riempito d'orgoglio»

Sul campo la Salernitana è uscita sconfitta. Ma sugli spalti, ancora una volta, i suoi tifosi sono riusciti a lasciare il segno. Le immagini della scenografia realizzata prima del fischio d'inizio del match contro la Juventus hanno incantato l'Italia intera: video e foto hanno fatto rapidamente il giro del web, attribuendo la palma d'oro alla curva granata per l'ennesima “scena da oscar”. Progettata da Gigi Pacifico, “archistar” delle principali opere d'arte realizzate nel tempo dagli ultras salernitani, la scenografia “L'ammore overo” trae ispirazione dal titolo di una canzone di Rocco Hunt. Proprio il rapper salernitano, originario del quartiere Santa Margherita, ha voluto ringraziare la Siberiano per la citazione. «L'omaggio della mia città questa sera mi ha riempito il cuore», ha scritto in una Instagram Stories il cantante che ha pubblicato l'immagine della scenografia, accompagnata dalle note della sua canzone. Uno spettacolo che deve aver colpito anche Franck Ribery: il francese, costretto a seguire i suoi compagni dalla tribuna autorità per un problema al ginocchio, ha immortalato la scena, ricondividendola sui suoi canali social.