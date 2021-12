Salernitana, subito in campo dopo il ko con la Juve: Colantuono spera in Ribery Il francese ieri non era convocato al pari di Obi. Sabato sfida a San Siro contro il Milan

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono impegnati ieri nella gara contro la Juventus hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da conclusioni in porta e da una partitina finale. Lo sguardo dell'allenatore granata è già proiettato alla sfida contro il Milan: tra tre giorni esatti, infatti, i granata saranno chiamati ad affrontare un'altra sfida dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Le prossime ore, quindi, da un lato serviranno alla Salernitana per recuperare energie fisiche e mentali e dall'altro per provare a recuperare qualche pedina dall'infermeria. I riflettori sono puntati su Ribery ed Obi che ieri sono stati costretti a saltare il match contro la Juventus. L'eventuale recupero dei due calciatori, infatti, consentirebbe a Colantuono di avere qualche soluzione in più in mezzo al campo e di variare qualcosa dal punto di vista tattico. Il tempo, però, non rappresenta un alleato per la Salernitana che nei prossimi venti giorni dovrà affrontare un ciclo terribile che la vedrà affrontare in serie Milan, Fiorentina, Inter ed Udinese. Domani, intanto, i granata si ritroveranno in campo alle 11 proprio per continuare la preparazione in vista del match di San Siro.