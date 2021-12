Salernitana, sfida al Milan e cessione del club: il futuro è adesso Settimana decisiva per le sorti del cavalluccio marino: entro il 5 sono attese le offerte d'acquisto

Sabato la sfida a San Siro contro il Milan, domenica la nuova (e ultima?) scadenza per la presentazione delle offerte d'acquisto del club. Si prospetta un fine settimana ad altissima tensione per i tifosi della Salernitana che, dopo il ko contro la Juventus, sperano in un pronto riscatto da parte del cavalluccio marino. Il calendario non aiuta i ragazzi di Stefano Colantuono che, però, dovranno riuscire a conquistare qualche risultato a sorpresa per poter continuare a sperare nella salvezza.

Ancora più importante, invece, è la vicenda legata al futuro societario del club. Entro il 5 dicembre devono essere presentate le proposte vincolanti per l'acquisto della società. I trustee sono in costante contatto con l'ufficio legale della Figc alla quale, probabilmente già ad inizio della prossima settimana, dovranno relazionare sul lavoro svolto in questi mesi. Alla precedente scadenza erano quattro i potenziali acquirenti interessati a rilevare la Salernitana. La speranza dei tifosi è che, adesso, l'interesse possa tramutarsi in un'offerta congrua e definitiva. Ancora quattro giorni ed il nodo dovrà essere sciolto.