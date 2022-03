LIVE | Salernitana-Sassuolo 1-2 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Veseli (1' st Zortea), Gyomber, Fazio, Ruggeri; Kastanos (1' st Perotti), L. Coulibaly, Ederson (31' pt Radovanovic), Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, M. Coulibaly, Bohinen, Ranieri, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael, Mousset. Allenatore: Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (1' st Tressoldi), Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. A disposizione: Pegolo, Zacchi, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Harroui, Defrel, Henrique. Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Massimi di Termoli

RETI: 8' pt Bonazzoli (Sal), 20' pt Scamacca (Sas), 30' pt Traoré (Sas)

NOTE. Spettatori: 10249 di cui 2906 abbonamenti. Espulso al 13' st Raspadori (Sas) per doppia ammonizione. Ammoniti: Berardi (Sas). Angoli: 2-3. Recupero: 2' pt.

13' - Raspadori commette un altro fallo: secondo giallo per il calciatore del Sassuolo che viene espulso.

12' - Ammonito Raspadori.

5' - Risponde la Salernitana con Zortea che calcia da posizione defilata, palla alta.

4' - Sassuolo vicino al tris: Berardi inventa per Scamacca, l'attaccante va via a Fazio e calcia a rete, palla sull'esterno.

1' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Veseli e Kastanos, entrano Zortea e Perotti. Nel Sassuolo esce Chiriches, entra Tressoldi.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: si va al riposo con il Sassuolo avanti 2-1 sulla Salernitana.

45' - 2' di recupero.

44' - La Salernitana ci prova su angolo: cross dalla sinistra di Verdi, testa di Radovanovic che si perde alto.

41' - La Salernitana prova a reagire con Kastanos che nel cuore dell'area di rigore non riesce a calciare a rete.

37' - Sassuolo vicino al tris: traversone di Scamacca, Frattesi si avventa sulla sfera ma da due passi spara alto.

35' - Ancora Sassuolo pericoloso: Scamacca aggancia in area e appoggia per Traoré che calcia a giro: palla alta sulla traversa.

31' - Cambio nella Salernitana: esce Ederson, entra Radovanovic.

30' - GOL SASSUOLO - Traorè parte dalla sinistra, si accentra, salta Veseli e trova l'angolino alla sinistra di Sepe.

28' - Conclusione dal limite di Scamacca, Sepe blocca.

20' - GOL SASSUOLO: cross dalla sinistra di Kyriakopoulos, Scamacca s'infila tra Fazio e Gyomber e di testa pareggia.

14' - Ammonito Berardi.

11' - Ancora Salernitana pericolosa: ci prova Kastanos dal limite, palla che esce di poco alla destra di Consigli.

8' - GOL SALERNITANA - Cross dalla destra di Ruggeri, testa di Djuric, Consigli respinge in maniera goffa, sulla ribattuta Bonazzoli deposita la palla in fondo al sacco.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Sassuolo.

Arriva la formazione ufficiale della Salernitana: gioca Ruggeri al posto di Ranieri. Per il resto confermate le anticipazioni della vigilia.

Partita-verità per la Salernitana che alle 15 affronta il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tecnico dei campani deve fare i conti con qualche problema in difesa ma può contare comunque su diverse alternative. A destra tornerà titolare Veseli al posto di Mazzocchi. A sinistra, invece, si contendono una maglia Ranieri, Zortea e Ruggeri. Per il resto quasi tutto invariato. Davanti torna titolare Bonazzoli che agirà da sottopunta nel terzetto composto anche da Verdi e Kastanos e che giocherà alle spalle di Djuric.