LIVE | Salernitana-Venezia 1-0 "Finale" salvezza all'Arechi, segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Venezia

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, Russo, Ruggeri, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Peretz, Haps; Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Bertinato, Tessman, Nsamé, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Cuisance, Makadji, Busio, Kiyine, Crnigoj. Allenatore: Soncin.

ARBITRO: Mariani di Aprilia - assistenti: Costanzo - Passeri - IV uomo: Massimi - Var: Aureliano/Avar: Santoro.

RETI: 7' pt rig. Bonazzoli (S)

NOTE. Ammoniti: Ceccaroni (V). Angoli: 3-0.

34' - Ancora Salernitana viva nella metà campo del Venezia: Djuric appoggia per Lassana Coulibaly che calcia dalla distanza ma la palla si perde alta.

31' - Ci prova la Salernitana su calcio di punizione: Ederson tocca per Radovanovic, la palla passa ma Maenpaa blocca.

26' - Il Venezia prova a farsi vedere dalle parti di Sepe; sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla arriva ad Aramu che calcia di prima intenzione: Radovanovic si oppone e salva.

22' - Salernitana vicina al raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gyomber tocca per Ederson che di tacco sfiora l'eurogol.

12' - Ci prova ancora la Salernitana, tiro da fuori di Lassana Coulibaly che viene bloccato senza problemi da Maenpaa

7' - GOL SALERNITANA - Bonazzoli dal dischetto fa secco Maenpaa e porta avanti i granata. Esplode l'Arechi!

4' - Mariani, dopo aver rivisto l'azione, concede calcio di rigore per la Salernitana e ammonisce per Ceccaroni.

3' - Var in azione all'Arechi per rivedere un possibile tocco di mano di Ceccaroni su girata di Fazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

1' - Venezia subito pericoloso: punizione battuta da Aramu, Okereke appoggia per Ceccaroni che calcia di prima intenzione, Sepe blocca.

1' - Fischio d'inizio: il Venezia gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Venezia. In 25mila all'Arechi per spingere i granata.

Terminato il riscaldamento: dieci minuti al fischio d'inizio di Salernitana-Venezia.

IL PRE-GARA. Tutto confermato in casa Salernitana. Due novità rispetto alla squadra schierata a Bergamo contro l'Atalanta: in avanti gioca Bonazzoli (al posto di Verdi) accanto a Djuric; in difesa torna titolare Radovanovic nel terzetto con Gyomber e Fazio. In mediana Zortea e Mazzocchi saranno gli esterni, Bohinen il centrale e Lassana Coulibaly ed Ederson le mezzali.