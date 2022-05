Fumata nera in Prefettura, niente maxi-schermo per Salernitana-Udinese Il Comune: "Sopravvalutata la portata dell'evento previsto"

Non è bastato il forcing del Comune di Salerno per convincere le autorità di pubblica sicurezza a concedere il via libera all'installazione del maxi-schermo in Piazza della Libertà per la partita Salernitana-Udinese. In mattinata si è tenuto un nuovo (il terzo in poche ore) comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha dato esito sfavorevole all'organizzazione dell'evento. “A nostro parere le autorità di pubblica sicurezza hanno sopravalutato la portata dell'evento che avevamo previsto”, ha spiegato Enzo Luciano, capostaff del sindaco di Salerno, al termine del comitato. “Parlano della possibilità di un accesso di decine di migliaia di cittadini, noi ritenevamo che fosse un evento per famiglie, rimodulato e limitato. Naturalmente se si parla di questi numeri dovremmo schierare l'Esercito e, al momento, l'Esercito non è disponibile anche perché abbiamo un altro fronte importante, quello dello stadio Arechi, che è ben presidiato. La valutazione spetta a loro, noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, avevamo già organizzato anche l'installazione ed il montaggio ma non è bastato. Va bene così”.