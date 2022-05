LIVE | Salernitana-Udinese, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Udinese

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Russo, M. Coulibaly, Ribery, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Perotti. Allenatore: Nicola

UDINESE (3-5-2) - Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Nestorovski, Deulofeu. A disposizione: Santurro, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Pablo Marì, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Pafundi, Soppy. Allenatore: Cioffi

ARBITRO: Orsato di Schio - assistenti: Vivenzi-Ranghetti. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni/ AVar: Dionisi.

Arrivano le formazioni ufficiali

A meno di un'ora e mezza dal fischio d'inizio di Salernitana-Udinese, l'Arechi è già gremito in ogni settore. Trentamila gli spettatori che proveranno a spingere la squadra di Davide Nicola nella partita più importante della stagione e - probabilmente - anche della storia granata. Con un successo i granata conquisterebbero una storica salvezza in massima serie che avrebbe il sapore di un'autentica impresa. I calciatori della Salernitana, nel momento in cui sono scesi sul rettangolo verde per un sopralluogo del campo, sono stati accolti da un'autentica ovazione. A breve le squadre rientreranno negli spogliatoi per poi tornare in campo per il riscaldamento pre-partita.